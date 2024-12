Atalanta capolista! L'ex De Ketelaere fa infuriare il Milan: "Facile così"

BERGAMO - Nono successo di fila e primato in classifica, in attesa del Napoli, per l'Atalanta che nel big match degli anticipi del 15° turno di Serie A si impone per 2-1 contro il Milan . Grande festa al Gewiss Stadium per gli uomini di Gasperini che riescono a portare a casa i tre punti con l'incornata nel finale di Lookman. Nel primo tempo il gol di Morata per i rossoneri dopo il vantaggio nerazzurro firmato dall'ex De Ketelaere che ha fatto infuriare Fonseca e tutto il Milan che resta a 22 punti al settimo posto e vede sempre più allontanarsi la possibilità di avvicinarci ai primi posti.

Atalanta-Milan, la partita

Partenza fulminea dei rossoneri: dopo 30” Pulisic entra in area e prova a sorprendere Carnesecchi ma il portiere dei bergamaschi chiude lo specchio. Immediata la risposta della Dea al 3’ con azione personale di Ederson non rifinita da Pasalic che spara alto. Il match si stappa al 12' con il più classico dei gol dell'ex: cross di De Roon e colpo di testa di De Ketelaere che scatena l'ira rossonera per un potenziale fallo che arbitro e Var non ravvisano: per quanto il belga salti in alto, si appoggia subito con due mani su Theo e gli impedisce di saltare a sua volta andando a contrasto. Perde le staffe Fonseca che protesta con il quarto uomo dopo l’assegnazione della rete ripetendo: "E' facile così, è facile così". Passano dieci minuti e Morata pareggia per il Milan: innescato Leao che entra in area e serve alla perfezione l'attaccante spagnolo che a porta vuota non sbaglia. Il ritmo non cala, ma le chiare occasioni da rete latitano dopo aver ristabilito l'equilibrio. Bisogna attendere il 79' per l'occasione dei padroni di casa con Lookman che si vede negare la gioia del nuovo vantaggio nerazzurro da un super Maignan per poi torvarlo all'87': corner di Samardzic che attraversa tutta l'area e termine sul secondo palo dovel'attaccante della Dea è puntuale ad imbucare di testa. Allo scadere c'è anche la chance per il tris, ma Retegui si fa ipnotizzare da Maignan. Nessun rimpianto però, al fischio finale espolde il Gewiss Stadium: Atalanta capolista!