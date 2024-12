Pagelle Atalanta-Milan: CDK prepotente, Theo fatica, Emerson si perde Lookman

Maignan 7 - Teatrale sulla protesta per il gol di De Ketelaere, efficace sulla conclusione di Pasalic. Nel finale ha riflesso felino su Lookman e sbarra la strada a Retegui.

Emerson Royal 5.5 - Aiutato da Musah in copertura, fatica nei primi minuti quindi prende le misure. Poco reattivo sul 2-1 di Lookman.

Gabbia 6.5 - Sempre prezioso nelle chiusure e nel raddoppio.

Thiaw 5.5 - Ci mette personalità, ma c'è pure lui sui due gol incassati.

Musah 6.5 - Arretra sulla fascia per creare una linea a cinque in difesa, dinamismo nelle due fasi. Mette Pulisic solo davanti a Carnesecchi dopo una manciata di secondi. Chukwueze (44' st) ng.

Pulisic 5.5 - Ha subito l'opportunità ideale per aprire il match, non angola abbastanza. Si arrende per una botta alla caviglia sinistra dopo contrasto con Pasalic.

Loftus-Cheek (38' pt) 6 - Entra subito nel match, con sostanza fisica.

Fofana 6.5 - Lotta in mezzo, senza perdere l'orientamento. È il primo a fare muro sul portatore di palla atalantino. Reijnders 6 Si vede meno del solito, agendo da play basso. Un suo assist involontario libera Lookman per il 2-1 Theo

Hernandez 5.5 - Contrato da Bellanova al 6', all'origine del gol con l'assist per Leao. Fatica quando l'Atalanta sfreccia sulla sua fascia.

Leao 6 - Pronto alla giocata di prima intenzione, per non dare il tempo agli avversari di intervenire. Fuga vincente e assist perfetto per l'1-1, ma scompare nella ripresa.

Morata 6 - Il solito lavoro ad aiutare in copertura e c'è anche l'aspetto offensivo importante: puntuale per la deviazione sulla giocata tesa di Leao. Abraham (33' st) ng.

All. Fonseca 5.5 - Arretra Musah per dare consistenza alla difesa delle fasce. Il Milan si assesta dopo le fatiche iniziali, ma incide troppo poco in avanti. E quei gol su palla inattiva...

Arbitro

La Penna 6 - Fischia poco, lasciando correre su tanti contrasti e ricordando a chi è in campo che il calcio è (anche) gioco di contatto. Logica, quindi, la scelta sul gol atalantino.