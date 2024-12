Arbitri come poliziotti, l'idea di Abodi: "Li faremo pubblici ufficiali"

Dopo quasi un secolo, gli arbitri italiani tornano a scioperare: l'ultimo precedente rimanda infatti al 1926. A provocare la protesta dei direttori di gara , i 190 episodi di violenza che hanno interessato la categoria nelle serie minori. Per ultima, l'aggressione in terza categoria laziale ai danni di Edoardo Cavalieri . Ed è così che nel weekend del 6/8 dicembre, l'AIA ha annunciato che non manderà i propri arbitri sui campi di gioco del Lazio, provocando l'annullamento di 800 partite dall'Eccellenza al campionato Under 14. Una presa di posizione che ha incontrato il sostegno del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , intervenuto in occasione dell'ora no limits di sci nordico per fare il punto sul fenomeno che sta colpendo la classe arbitrale.

Abodi: "Arbitro come pubblico ufficiale"

L'ex presidente della Lega B ha giudicato la decisione dell'AIA di lasciare scoperte le competizioni calcistiche nel Lazio come "una scelta da condividere", ritenendo inoltre di dovere intervenire sul ruolo dell'arbitro investendolo della carica analoga a quella del pubblico ufficiale. "È il frutto di situazioni che si protraggono da troppo tempo - ha dichiarato Abodi - . Quando ero presidente della Lega B le aggressioni erano 500, 600 l'anno. L'arbitro è una figura fondamentale"pene ancor più significative e riconoscere agli arbitri uno status non molto lontano da quello del pubblico ufficiale. Non possiamo considerarli esclusivamente dei tesserati. Ne riparlerò con Piantedosi e con il ministro Nordio".

L'aggressione a Cavalieri

A provocare indignazione in tutto il mondo del calcio, è stata per ultima l'aggressione ai danni dell'arbitro della sezione di Civitavecchia Edoardo Cavalieri, assegnato alla direzione dell'incontro di Terza Categoria laziale fra Corchiano-Cellere. Responsabile dell'aggressione, un giocatore che dopo avere strattonato il direttore di gara, gli ha provocato una frattura al braccio che ha reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Per Cavalieri, una prognosi di 30 giorni. Ed è così che l'AIA ha deciso "di astenersi dal designare arbitri e assistenti arbitrali per le gare di qualunque categoria in programma nel prossimo fine settimana (6, 7 e 8 dicembre 2024)". Allo sciopero, si accompagna anche un'altra iniziativa degli arbitri italiani, che come già La Penna e Abisso in Atalanta-Milan e Inter-Parma, esibiranno un baffo nero sotto l'occhio in segno di solidarietà.