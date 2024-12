Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A tre giorni di distanza dalla sfida di giovedì in Coppa Italia, alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Lazio tornano ad affrontarsi per la 15ª giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico, negli ottavi del trofeo nazionale, ad avere la meglio sono stati i biancocelesti, vittoriosi grazie alla splendida tripletta dell'olandese classe '99 Tijjani Noslin: per gli ospiti, inutile il momentaneo 1-1 firmato Giovanni Simeone, al nono centro contro i capitolini, sua "vittima" preferita (poi ci sono Juve e Torino che ha punito in sei circostanze). Gli azzurri di Antonio Conte, dunque, hanno subito l'opportunità per prendersi la rivincita e ritornare in vetta alla classifica, attualmente occupata dall'Atalanta, vittoriosa venerdì 2-1 al Gewiss Stadium contro il Milan. I campani, reduci dal doppio 1-0 contro Roma (del grande ex Romelu Lukaku la rete decisiva) e Torino (Scott McTominay l'autore del gol ai granata di Paolo Vanoli), vogliono inanellare la terza vittoria di fila in campionato. La squadra di Marco Baroni, invece, rinfrancata dal successo in Coppa Italia, vuole tornare a correre anche in Serie A dopo la sconfitta nell'ultima uscita al Tardini contro il Parma (3-1) che ha interrotto un filotto di cinque successi.