Diretta Venezia-Como ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Venezia riceve il Como nel 15° turno di Serie A. La formazione di Di Francesco è ultima in classifica con 8 punti e viene da 4 sconfitte di fila mentre il Como è terzultimo a quota 11 e ha rimediato appena due punti nelle ultime cinque giornate. "In palio ci sono solo i tre punti, ma a livello motivazionale questa partita può e deve rappresentare un cambiamento nella nostra strada. Abbiamo voglia di ribaltare questa situazione. Dobbiamo vincere, pensare solo a noi. Non giudico il Venezia un avversario semplice, perché non lo è. Anzi, è una squadra che, per come gioca, avrebbe meritato di più di quello che ha raccolto sinora" ha detto Cesc Fabregas alla vigilia di Venezia-Como.