Diretta Verona-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI VERONA-EMPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Verona-Empoli: diretta tv e streaming

Verona-Empoli, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Livramento, Harroui, Dawidowicz, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Seghetti, Perisan, Tosto, Marianucci, Cacace, Bacci, El Biache, Sambia, Solbakken, Konate, Ekong, Esposito.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Scatragli-Moro. IV UFFICIALE: Cosso. VAR: Marini. ASS. VAR: Paganessi.