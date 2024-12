Poker Empoli con un super Esposito: Verona ko, Zanetti a rischio

VERONA - Torna al successo l'Empoli dopo tre partite e lo fa asfaltando il Verona al Bentagodi nel 15° turno di Serie A . Basta un primo tempo show alla formazione di D'Aversa per portare a casa tre punti preziosi che rilanciano i toscani, ora a -3 dal Milan di Fonesca. Esposito due volte, Cacace e Colombo mandano ko i giallobù in soli 45', inutile il gol di Tengstedt per evitare il quarto ko di fila che mette a rischio la panchina del tecnico Paolo Zanetti.

Verona-Empoli, la partita

Assoluto dominio degli ospiti nel primo tempo. Sebastiano Esposito firma la sua prima doppietta in Serie A e porta avanti l'Empoli di due: prima un rimpallo fortunato a sorprendere Montipò, poi un siluro sul primo palo che non lascia scampo al portiere scaligero. Cacace alla mezz'ora cala il tris, complice anche qui una deviazione della difesa con Tchatchoua. Il Bentegodi fischia, ma Tengstedt accorcia subito al primo tiro in porta dei padroni di casa. Solo un'illusione perché è Colombo a firmare il poker empolese con un altro gran tiro dalla distanza che si infila nell'angolino destro e manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la reazione del Verona non è convinta, Mosquera sfiora il palo e per il resto poco altro. L'Empoli accarezza la manita con Ekong e Marianucci. Al triplice fischio è festa azzurra e crisi per l'Hellas.