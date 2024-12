Diretta Monza-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Monza e Udinese si affrontano allo stadio Brianteo nell'incontro valido per la 15ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono chiamate a ritrovare i 3 punti per migliorare il bilancio delle ultime gare. I padroni di casa, reduci dal pareggio con il Como, si presentano all'appuntamento da penultimi in classifica con 10 punti. La voce vittorie riporta solo quella contro il Verona del 21 ottobre: dato peggiore del campionato. I friulani di punti invece ne hanno 17, ma dopo un buon avvio di stagione hanno conosciuto una preoccupante crisi di risultati, con 4 sconfitte negli ultimi 5 impegni: l'ultima contro il Genoa in casa. Il calendario degli uomini di Nesta ha in programma le sfide successive contro Lecce in trasferta e Juventus in casa (22 dicembre), mentre Runjaic ospiterà il Napoli per poi scendere in campo a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter.