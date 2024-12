Lucca-Bijol, colpo Udinese a Monza: a Nesta non basta Kyriakopoulos

MONZA-BRIANZA - Le reti di Lorenzo Lucca dopo sei giri di lancetta e di Jaka Bijol a venti minuti dal triplice fischio finale permettono all'Udinese di sbancare con il punteggio di 2-1 l'U-Power Stadium di Monza. Ai padroni di casa, invece, non basta il momentaneo pareggio di Georgios Kyriakopoulos in avvio di ripresa. Con questo successo i friulani di Runjaic salgono al nono posto della classifica di Serie A con 20 punti raccolti in 15 partite, a -2 da Milan e Bologna, che hanno entrambe una gara in meno, mentre i brianzoli di Alessandro Nesta restano penultimi a quota 10.