Allegri scappa dalla Premier ma l'inglese...E poi scherza: "Dov'è l'uscita?"

Massimiliano Allegri è stato ospite di un evento organizzato a Roma alla Farnesina per la presentazione e l’inaugurazione della mostra ‘Sfumature di Azzurro'. Un'iniziativa che permetterà di ammirare i cimeli della Nazionale italiana a partire dal 20 dicembre. Per l'occasione, l'ex allenatore della Juventus, è stato intercettato e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul suo futuro dopo le voci di un interessamento da parte del West Ham nei suoi confronti .

Allegri e il futuro in Premier: "L'inglese va molto bene"

Una volta terminato l'evento, Massimiliano Allegri ha scelto di non rispondere alle domande dei giornalisti sulla Roma di Claudio Ranieri e sui possibili contatti con il West Ham. Conferme invece sul fatto che proseguono a gonfie vele le lezioni di inglese: “Va molto bene, molto meglio", per poi allontanarsi dicendo: "Salve a tutti, dov'è l'uscita?".

Un probabile indizio su un eventuale futuro in Premier League? Negli ultimi giorni il The Guardian ha lanciato indiscrezioni sull'interesse del club londinese per sostituire Julen Lopetegui sulla panchina degli hammers, attualmente al 14esimo posto in classifica con cinque vittorie, tre pareggi e ben sette sconfitte. Per Allegri sarebbe la prima esperienza in assoluto fuori dall'Italia.

