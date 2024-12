Juve-Venezia, chi arbitrerà e i precedenti con i bianconeri: Motta può sorridere

L'Aia ha annunciato le designazioni arbitrali degli incontri validi per la 16ª giornata di campionato. Un appuntamento che vedrà la Juventus ospitare il Venezia nella gara in programma sabato 14 dicembre alle ore 20.45. I bianconeri - attesi mercoledì 11 allo Stadium per il match di Champions contro il City - si presenteranno alla sfida con 27 punti in classifica e un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi consecutivi. I lagunari, ultimi in classifica con 9 punti, sono invece chiamati a dare una decisiva sterzata alla stagione, al momento diretta verso la retrocessione. Gli altri impegni vedono invece la capolista Atalanta - reduce dal ko contro il Real Madrid - ospite del Cagliari, mentre Napoli e Inter saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Udinese e Lazio.