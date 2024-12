Diretta Empoli-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Alle ore 20.45 , allo stadio Carlo Castellani, Empoli e Torino apriranno la 16ª giornata del campionato di Serie A . I granata di Paolo Vanoli , dopo un'ottima partenza, 11 punti nelle prime cinque gare, si sono persi e non sono più riusciti a trovare la quadra: appena due punti nelle ultime sei partite, 1-1 in casa contro il Monza e 0-0 a Marassi contro il Genoa lo scorso turno. I toscani di Roberto D'Aversa , invece, sono reduci dal netto 4-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Un successo reso però un po' amaro dal grave infortunio rimediato da Pietro Pellegri , attaccante di proprietà proprio del Torino, che si è rotto il crociato e salterà quindi l'intera stagione. Le due squadre si sono già ritrovate una contro l’altra il 24 settembre, con l’Empoli che ha avuto la meglio per 2-1 all’Olimpico nel secondo turno di Coppa Italia.

Empoli-Torino: diretta tv e streaming

Empoli-Torino, anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.