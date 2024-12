Diretta Udinese-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Il Napoli di Antonio Conte vuole ripartire dopo la sconfitta interna subita all'ultima giornata contro la Lazio e lo vuole fare ad Udine contro l'Udinese. Vigilia della sfida all'Udinese centrata sull'assenza di Kvaratskhelia, fermo ai box per una lesione di basso grado al legamento collaterale, sul sostituto. Si potrebbe profilare l’idea di un ritorno al 3-5-2, con una seconda punta al fianco di Lukaku? Conte, nella brevissima conferenza stampa (7 minuti) ha spiegato: «Stiamo provando diversi moduli - ha ammesso - e soprattutto questa settimana ne abbiamo provati tanti, poi vedremo quale sarà il migliore. Se c’è un problema offensivo mettere da parte il 4-3-3 e tornare al 3-5-2 significherebbe togliere un attaccante». A Castelvolturno, in questa intensa settimana di fatica, Conte e il suo staff hanno dedicato tanto tempo a rivedere gli errori in sala video, mentre sul campo sono state valutate nuove idee tattiche: la vetta della classifica, occupata per nove giornate consecutive e poi consegnata all’Atalanta, è un obiettivo che Conte vuole centrare subito.

Sotto con l’Udinese per riprendersi il primo posto, se l’Atalanta non riuscisse oggi a tornare da Cagliari con i tre punti in tasca. L’ultima volta che il tecnico salentino ha perso due partite consecutive in A risale al 6 dicembre 2009, quando guidava l’Atalanta. Per non eguagliare questo record, sarà necessario vincere alla Dacia Arena. Ecco perché la gara odierna si presenta come un ulteriore banco di prova per Conte ed il Napoli: «La mentalità deve continuare a crescere, le cadute devono aiutarci a rinforzarla. Vedremo dopo una caduta quale risposta forniremo. Se avremmo fatto uno step avanti, se siamo rimasti uguali o se abbiamo fatto un passo indietro».