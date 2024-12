Diretta Cagliari-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - La sfida di oggi pomeriggio alla Unipol Domus Arena vive di certezze ma anche di alcune variabili che possono far molto male all'Atalanta capolista. L'anno scorso, a pochi passi da quel Sant'Elia che in passato ha fatto da teatro ai sogni d'Europa rossoblù, l'Atalanta perse 2-1 in rimonta con Augello e Viola che ribaltarono la rete iniziale di Scamacca. Era una squadra, quella nerazzurra, che pochi giorni dopo sarebbe andata a vincere 3-0 a Liverpool dando una clamorosa accelerata al suo cammino in Europa League.

Questa volta, circa 8 mesi più tardi, la squadra bergamasca arriva a Cagliari da prima in classifica dopo 15 giornate di campionato: non era mai successo prima nella storia di trovarsi così in alto a questo punto del torneo. De Roon e compagni cercano in casa dei sardi conferme importanti dopo la sconfitta con il Real Madrid, una partita bellissima che poteva chiudersi con qualsiasi punteggio. Con una striscia di 9 vittorie di fila in campionato, dovesse arrivare il 10° successo l'Atalanta stabilirebbe un nuovo primato: mai, dal 1907 ad oggi, i bergamaschi sono riusciti ad infilare 10 vittorie consecutive in A. Ci sono altri numeri a rendere la gara di Cagliari speciale e tutti vanno nella stessa direzione. Aggiornandoli, la Dea resterebbe prima in classifica