Disordini, spranghe e bastoni: 12 Daspo agli ultras del Como

La Polizia di Stato di Como ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi comaschi, ritenuti responsabili di istigazione a violare la legge in ordine pubblico, per la violazione della legge che punisce il travisamento del volto e infine della legge sulle armi. I fatti a seguito dell'incontro di calcio che il 30 novembre scorso ha visto opposti il Como e il Monza. La Digos di Como ha raccolto elementi che hanno portato all'identificazione dei 12 sostenitori comaschi i quali facevano parte di un gruppo di almeno centocinquanta ultrà che si erano armati di bastoni e spranghe, coprendosi il volto con sciarpe e passamontagna, e si stava dirigendo verso la stazione tentando di raggiungere i tifosi monzesi in partenza.