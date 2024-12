Juve, che figura: Vlahovic evita solo il tracollo, 2-2 allo scadere col Venezia

In avvio Motta (assente in panchina contro il Venezia per squalifica, al suo posto c’è Alexandre Hugeux ) sceglie McKennie e Weah per Locatelli e Conceicao ma il modulo resta lo stesso 4-2-3-1 con Vlahovic riferimento in attacco. Dall’altra parte Di Francesco schiera il Venezia con il 3-4-2-1 con Busio e Oristanio a supporto di Pohjanpalo .

Gatti sblocca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, assist di Thuram

Nei primi minuti è la Juve a imporre subito grandi ritmi alla partita ma i bianconeri faticano a creare occasioni da gol. Koopmeiners e Vlahovic hanno due buone opportunità per sbloccare il risultato ma non riescono a trovare il tempo giusto per concludere verso la porta difesa da Stankovic e la difesa dei veneti si salva. Al 19’ però il risultato si sblocca grazie a Gatti, al primo gol stagionale: cross preciso di Koopmeiners che trova Thuram sul primo palo, il francese è bravissimo a fare la torre per il centrale che solo davanti al portiere non sbaglia. Il vantaggio dà serenità alla Juve e al 24’ Vlahovic ha di nuovo la palla giusta per mettere i bianconeri sulla strada del raddoppio ma il serbo manca di tempismo nel servire Yildiz e l’azione sfuma.

Il Venezia non resta a guarda e al 30’ Andersen va a un passo dal pari con un tiro potente di destro dall’interno dell’area di rigore che scheggia la traversa. Passa solo un minuto ed è Busio ad ad avere il pallone giusto per l’1-1 ma Thuram è preciso e puntuale nell’intervento e salva in scivolata il risultato deviando in corner. Prima di battere l’angolo Di Francesco è costretto a sostituire l’infortunato Svoboda: c’è Altare al suo posto. Poi Pohjanpalo ha una doppia opportunità per il gol ma la difesa della Juve si salva ancora. Negli ultimi 15’ la Juve prova ad alzare il baricentro ma la circolazione di palla non è veloce e la difesa del Venezia controlla senza affanni.