Diretta Milan-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan riceve il Genoa nel 16° turno di Serie A. I rossoneri di Fonseca sono settimi con 22 punti in classifica dopo 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte e vogliono tornare subito al successo in campionato dopo il ko rimediato a Bergamo nell’ultimo turno. Il Genoa viene da cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi) e ha conquistato 15 punti in 15 giornate. “Per me era facile dopo la partita con la Stella Rossa parlare solo della vittoria, o delle 4 vittorie consecutive in Champions League. L’AC Milan fa 125 anni, dovremo essere all'altezza della storia. Per me con quell'atteggiamento non potevamo essere all'altezza di un club che ha fatto la storia del calcio. Ho parlato con i giocatori con cui volevo parlare. Siamo pronti per un giorno all'altezza del Milan” ha dichiarato Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa.