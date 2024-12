Diretta Parma-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la pesante sconfitta interna con l'Empoli, il Verona di Paolo Zanetti (a cui è stata rinnovata la fiducia a tempo in attesa del subentro della nuova proprietà) affronta la delicata trasferta di Parma. Le due squadre si affrontano nel 16° turno del campionato di Serie A, con la formazione di casa che ha raccolto 15 punti in 15 giornate e gli ospiti, a quota 12, che vengono da quattro sconfitte di fila. "E' stata un settimana un po' più lunga, Benedyczak torna a disposizione, Balogh è recuperato e valuteremo se potrà essere della partita. Contro il Verona c'è voglia di confrontarci e fare risultato. Al 'Tardini' la prestazione c'è sempre stata, a volte non è arrivato il risultato pieno, non dobbiamo accontentarci, la strada per vincere è giocare bene. Per vincere si deve avere solidità mentale. Sarà una gara sporca, una gara di nervi, di tensione, dovremo essere in grado di giocarla e pronti a tutto" ha detto Pecchia nella conferenza della vigilia.