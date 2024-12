Monza, crisi infinita: ko anche a Lecce. Nesta in bilico, ora la Juve

Lecce-Monza, la partita

Avvio lampo per i padroni di casa che dopo 180" sbloccano il parziale con Tete Morente: lo spagnolo parte sul filo del fuorigioco ben pescato bene dal lancio Jean, si accentra e all'altezza del dischetto batte Turati. Lecce padrone della partita e al 13' Dorgu viene atterrato in area (trattenuto da Bianco) e l'arbitro non esita assegnando il calcio di rigore: Krstovic si presenta sul dischetto ma Turati vola e para la conclusione! Gli ospiti prendono fiducia e al 37' i protagonisti del rigore tornano in scena: innocuo lancio lungo di Bianco, Dorgu (ultimo difensore) non si accorge che Falcone sta uscendo e con il colpo di testa lo beffa per una clamorosa auto-rete che ristabilisce la parità. I padroni di casa però non si demoralizzano e al 45' Krstovic riscatta l'errore dal dischetto segnando di potenza il gol del 2-1 giallorosso figlio di un'ottima percussione in area di Pierotti. Prima dell'intervallo Turati si supera su un gran calcio di punizione di Berisha.

Brianzoli più aggressivi nella ripresa ma la fortuna non li assiste: al 57' gol di Bianco ma annullato per fuorigioco e al 61' l'arbitro assegna il calcio di rigore su tocco di mano di Guilbert su cross di Kyriakoupolos ma viene tolto perché, dal suggerimento in cuffia, il tocco di mano avviene di un soffio fuori area. Rigore annullato anche per i padroni di casa: contatto in area di Forson su Rebic ma l'ex Milan era in fuorigioco prima del fallo. Assedio finale del Monza con i tiri di Maldini e Forson che, però, non centrano lo specchio della porta.