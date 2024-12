Fiorentina ko a Bologna: Italiano a tre punti dalla Juve con una gara in meno

BOLOGNA - Vincenzo Italiano affronta per la prima volta dal suo addio la Fiorentina (priva di Raffaele Palladino causa lutto famigliare) ed il suo Bologna torna a vincere piagando per 1-0 i Viola. In attesa del match del Milan i rossoblù salgono in solitaria al 7° posto (25 punti) a -3 dalla Juventus.

Primo tempo contratto, solo nel finale si accende i Viola ad essere pericolosi con Skorupski superlativo prima al 43' su Cataldi lanciato in contropiede e poi sul calcio d'angolo successivo sul colpo di testa ravvicinato di Kean. Prima del duplice fischio anche i padroni di casa hanno la loro occasione con Ndoye che calcia fuori da dentro l'area piccola. Brivido Fiorentina subito ad inizio ripresa con Castro che colpisce il palo con il diagonale destro dopo essere stato lanciato in area dalla sponda dell'appena entrato Ferguson. Bologna padrona della partita e al 59' Dominguez mette un bel pallone in mezzo all'area, Freuler scivola ma la sfera arriva ad Odgaard che non può fallire per l'1-0 rossoblù. La Fiorentina ha la sua occasione all'80' ma Richardson, totalmente solo in area, di testa "passa" la palla a Skorupski per una comoda parata.