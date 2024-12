Milan, di festa c'è solo la maglia: il Genoa resiste, Vieira ferma Fonseca

MILANO - Finisce 0-0 la sfida tra Milan e Genoa valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A. Parata di stelle al Meazza per i 125 anni del club rossonero: da Pirlo a Donadoni, passando per Tassotti, Borriello, Rijkaard, Gullit, Pato e Filippo e Giovanni Galli. Prima del fischio d'inizio San Siro omaggia Filippo Inzaghi, Franco Baresi e Marco van Basten, inseriti nella Hall of Fame del Diavolo. Nonostante il clima di festa, i padroni di casa non riescono a sfondare e sbattono sulla traversa colpita da Morata nella ripresa. Per il Grifone, imbattuto dal 31 ottobre (1-0 a Marassi contro la Fiorentina), sesto risultato utile consecutivo (quattro pareggi e due vittorie). Contestazione dei tifosi di casa alla fine del match, con la squadra che esce dal campo tra i fischi, riservati anche a Zlatan Ibrahimovic prima dell'inizio della sfida.

Classifica Serie A Milan-Genoa 0-0: la cronaca Il Milan scende in campo indossando una maglia vintage in edizione limitata, i cui dettagli sono stati votati e scelti direttamente dai tifosi. Tornando al calcio giocato, il primo tempo viene dominato per lunghi tratti dai rossoneri, mentre il Genoa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Le voci della vigilia riguardanti la formazione del Milan sono confermate: i giovani Jimenez e Liberali partono infatti dal primo minuto. L'occasione più nitida per i padroni di casa arriva al 23', quando la potente conclusione di Reijnders finisce di poco alta dopo una leggera deviazione. È impreciso anche il successivo tentativo di Chukwueze. Nel finale ci prova pure Jimenez, ma Leali para senza patemi.

Il portiere rossoblù sale in cattedra già dopo pochi secondi della ripresa, mettendoci la manona sull'insidiosa spizzata di testa di Emerson Royal. Rispetto alla prima frazione, il Genoa gioca ora con maggiore intraprendenza, pur non creando sostanziali pericoli. Anche se concede più campo agli avversari, il Milan sfiora nuovamente il gol al 76': su azione di contropiede, il tiro a giro di Morata finisce fuori di poco. Sempre lo spagnolo, tre minuti dopo, fa tremare la traversa da posizione ravvicinata. Il finale non regala particolari squilli, tranne per la punizione nel recupero di Martin, ampiamente alta. Sorride il nuovo Genoa di Vieira che dopo quattro partite è ancora imbattuto e aggancia Roma e Lecce a quota 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA