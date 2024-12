Diretta Lazio-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 16ª giornata del campionato di Serie A sarà il big match dell'Olimpico tra Lazio e Inter in programma alle ore 20.45. Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica a quota 31, ma i nerazzurri devono recuperare la sfida contro la Fiorentina sospesa lo scorso primo dicembre dopo appena un quarto d'ora per il malore che ha colpito il 22enne centrocampista romano Edoardo Bove. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax che ha permesso ai capitolini di restare in vetta alla classifica dell'Europa League. In campionato, invece, la squadra di Marco Baroni nell'ultimo turno ha espugnato il Maradona di Napoli grazie alla rete di Isaksen. I nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi, invece, in settimana sono caduti alla BayArena contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, beffati al 90' dalla rete di Mukiele. In campionato, però, Lautaro Martinez e compagni hanno inanellato una striscia di nove risultati utili consecutivi (due pareggi e sette vittorie) e vogliono proseguire con questo trend per rimanere in scia di Atalanta e Napoli, vittoriose non senza soffrire rispettivamente contro Cagliari (1-0 firmato Zaniolo) e Udinese (3-1 in rimonta) in questo turno. I campioni d'Italia, poi, giovedì ospiteranno proprio i friulani al Meazza negli ottavi di finale di Coppa Italia, con la vincente che sfiderà ai quarti proprio la Lazio, che agli ottavi ha superato 3-1 gli azzurri di Antonio Conte all'Olimpico.