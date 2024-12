Clamorosa prova di forza dell’Inter: Lazio schiantata all’Olimpico, 6-0!

ROMA - È un match dai due volti quello che va in scena all'Olimpico. La Lazio domina in lungo e largo per circa mezz'ora, poi sparisce prima a causa dell'infortunio rimediato da Gila, poi sul contestatissimo rigore assegnato all'Inter per un fallo di mano del suo sostituto, Gigot, su un colpo di testa ravvicinato di Dumfries, e trasformato da Calhanoglu al 40'. I biancocelesti accusano il colpo e subiscono il raddoppio immediato di Dimarco (45'). Non c'è reazione neppure nella ripresa, con gli uomini di Inzaghi che dilagano: tris di Barella in apertura con un eurogol dalla distanza (51'), poker di Dumfries due giri di lancetta più tardi, manita di Carlos Augusto al 77' e definitivo 6-0 di Thuram al 90'. Con questo successo i nerazzurri si prendono il terzo posto della classifica in solitaria con 34 punti, a -1 dal Napoli secondo e -3 dall'Atalanta capolista (e con una partita in meno rispetto ad entrambe). I capitolini di Baroni, invece, restano quarti - in coabitazione con la Fiorentina - a quota 31.