Lutto in casa Juve e Toro: Sergio Giunta è morto a 75 anni

Lutto per Juve e Torino : è morto, all'età di 75 anni, Sergio Giunta , storico massaggiatore delle due società torinesi. Giunta aveva anche avuto una breve carriera da calciatore (iniziata proprio nelle giovanili bianconere). Fece parte dell'organigramma del Toro dal 1980 al 1994 per poi diventare massaggiatore della Juve fino al 2007, lavorando con grandi campioni e leggende della Vecchia Signora e contribuendo a tanti trionfi dei bianconeri.

Il comunicato del Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Giunta nel ricordo di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994 dapprima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra, dove si è sempre distinto per le sue doti di competenza, disponibilità e umanità. Alla moglie, signora Adriana, alla figlia Erika, alle nipoti Sofia e Alice, ai suoi cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata. L'ultimo saluto a Sergio si terrà venerdì 20 dicembre in forma strettamente privata". Si legge sul sito ufficiale del Torino.

