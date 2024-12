Vieri: "Le delusioni ti spaccano, ricordo il 5 maggio". Poi su Vlahovic...

Spazio poi al racconto sugli allenatori a cui è più legato: "Tre allenatori mi hanno fatto svoltare: Rampanti nella Primavera del Torino che ha sempre creduto in me, anche al primo anno quando ero più piccolo degli altri. Poi Mondonico che mi ha fatto esordire e mi ha voluto all’ Atalanta , mi martellava. Infine Cesare Maldini , l’ho avuto 6-7 anni tra Under-21 e Nazionale maggiore. Mi hanno messo tutti sulla giusta strada, l'allenatore è come un secondo padre. Nel settore giovanile non devi vincere, ma ti devono preparare per i campionati veri. È importante che ti dicano la cosa giusta, dai 14 ai 18 anni sono figure centrali".

Vieri: "Delusioni? Il 5 maggio e la finale di Champions..."

L'ex attaccante ha svelato le più grandi delusioni della sua carriera: “Sì, ne ho avute tante. Ripenso soprattutto a quando non sono andato al Mondiale perché mi sono rotto il ginocchio, alla finale di Champions persa con la Juve e al cinque maggio con l’Inter. Sono cose che ti spaccano in due, ma fanno parte dello sport ed è stato bello esserci. Sono partito dall’Australia, quando sono arrivato in Italia andavo a vedere Baggio in curva e dopo sette-otto anni poi ho giocato con lui in Nazionale e nell’Inter”.

Vieri svela: "Vlahovic è simile a me"

Sulla situazione Bove: “Il gruppo è sempre stato fondamentale, lasciamo fuori i giornalisti che fanno sempre casino. Quando lavori in gruppo il singolo viene fuori se è forte il gruppo, è la prima cosa. La stessa Fiorentina lo dimostra, volersi bene e stare vicini tra compagni è fondamentale. Bove per fortuna si è ripreso, spero torni a giocare”. Infine sui calciatori attuali che più lo ricordano: “Tre-quattro: Vlahovic, Lukaku, Haaland, Dovbyk. Per caratteristiche siamo simili. Dovbyk è forte forte, fidatevi”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE