Diretta Verona-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Alle ore 20.45, allo stadio Marcantonio Bentegodi, Verona e Milan aprono la 17ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, contestati dai propri tifosi dopo lo scialbo 0-0 contro il Genoa nella serata dei festeggiamenti per i 125 anni del club, cercano il riscatto. Una vittoria, oltre che per la classifica e per riportare un po' di serenità a Milanello, servirebbe per arrivare nella migliore condizione psicologica possibile alla decisiva gara di Champions League in programma martedì alle 21 al Meazza contro il Girona: il Diavolo è reduce da quattro successi di fila nella coppa dalle grandi orecchie ed è in piena corsa per centrare l'approdo diretto agli ottavi di finale. Tornando alla gara di stasera, la formazione di Paulo Fonseca si ritroverà di fronte una squadra rinfrancata dal successo ottenuto a Parma nell'ultima uscita che ha interrotto un filotto di quattro ko. Gli scaligeri di Paolo Zanetti non conoscono mezze misure e fin qui hanno collezionato cinque vittorie e undici sconfitte senza mai pareggiare. Intanto la società gialloblù è pronta a una vera e propria rivoluzione, con il presidente Setti che sta per vendere a un fondo texano.