Lega Serie A, Montezemolo si sfila dalla presidenza: “Sono impegnato”

Oggi è una giornata importante per la Lega Serie A si ritroverà in Assemblea per votare il nuovo presidente. Nella prima tornata Ezio Simonelli, commercialista di Silvio Berlusconi e uomo Fininvest, ha raccolto 13 voti dei 14 necessari per l'elezione. Nelle ultime ore, però, è stato fatto anche il nome di Luca Cordero di Montezemolo. L'ex presidente della Ferrari con cui ha conquistato 19 titoli mondiali, ex manager di Fiat e Confindustria, è il profilo oggetto di rumor della vigilia. Ma è stato lui stesso a rispondere di un'eventuale candidatura o elezione a riguardo.

Montezemolo, la Serie A e le elezioni

Montezemolo all'Ansa ha risposto in modo diretto e senza girarci attorno: "Ho visto che il mio nome circola per la presidenza della Lega calcio. Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono molto impegnato a viaggiare...con Italo". Insomma, un 'no, grazie' abbastanza chiaro quello dell'ex presidente del Cavallino rosso. Intanto in Lega si continua a pensare chi possa prendere le redini nel ruolo di presidente. Simonelli è stato l'unico a presentare ufficialmente la candidatura.

Ma anche Casini potrebbe restare in carica (lo è dal 2022) e si è detto disponibile a continuare il suo lavoro da presidente della Serie A. Nella giornata odierna ci sarà la seconda votazione da parte dei venti club della Lega per decidere chi sarà il nuovo presidente. Serviranno 14 voti per arrivare all'elezione, altrimenti si dovrà procedere con la terza votazione in cui però basteranno solamente 11 voti per stabilire chi potrebbe essere eletto a nuovo presidente.