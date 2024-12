Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A

ROMA - Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A. Nella seconda assemblea elettiva odierna nella sede di via Rosellini il commercialista classe 1958 è stato eletto con 14 voti a favore da parte dei club , più voti degli ultimi due presidenti eletti, rispettivamente Dal Pino (12 voti) e Casini (11 voti). Simonelli è riuscito a convogliare sulla sua figura altri tre club necessari ad ottenere il quorum per essere eletto. Della Lega Serie A, Simonelli è già stato reggente, mentre ha tentato la corsa alla presidenza di quella di Serie B tre anni fa, uscendo sconfitto da Mauro Balata .

La Lega che eredita Simonelli da Casini peserà di più in seno al Consiglio federale della Figc, dopo l'approvazione del nuovo statuto che consegna a via Rosellini un consigliere in più (da 3 a 4) e il 30% del peso elettorale. La prossima sfida, anche in vista delle elezioni federali del 3 febbraio 2025, sarà unire una Lega che si è mostrata spaccata in molti degli ultimi momenti cruciali del dibattito politico sportivo. Non ultimo, proprio il nome che la Lega intenderà appoggiare nella corsa alla guida della Federcalcio nel prossimo quadriennio olimpico.

Simonelli, la scheda

Dottore commercialista e revisore contabile, laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista. Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Simonelli è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr. Da aprile 2018 è sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.