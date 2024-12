Infortunio Leao, perla Reijnders: Fonseca e il Milan tra vittoria e fischi a Verona

VERONA - Torna al successo il Milan che nel 17° turno di Serie A passa per 1-0 sul campo del Verona. Fonseca conquista tre punti preziosi e tiene, almeno per il momento, il suo posto saldo sulla panchina rossonera. Decide il match il solito Reijnders, autentico trascinatore del Diavolo, con un gol ad inizio ripresa che manda al tappeto la formazione di Zanetti. Note stonate della serata del Milan: l'infortunio alla mezz'ora di Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Theo Hernandez, tenuto anche questa volta fuori dall'11 titolare, e la contestazione per tutti i 90' indirizzata alla società da parte dei tifosi arrivati a Verona.

Serie A, la classifica

Verona-Milan, la partita

Primo tempo senza troppe emozioni, Suslov col mancino impegna Maignan mentre dall'altra parte è Terracciano a provarci dalle parti di Montipò ma senza successo. 45 minuti che lasciano però un segno nei rossoneri, è infatti Rafael Leao ad essere protagonista con l'infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo alla mezz'ora per fare spazio a Theo Hernandez. Nella ripresa è allora il solito Reijnders a stappare l'incontro: palla illuminante di Fofana che libera il numero 14 rossonero, glaciale davanti a Montipò nel depositare in fondo al sacco. Suslov prova a suonare la carica per gli uomini di Zanetti, ma l'offenisva scaligera è troppo debole per preoccupare la retorguardia del Milan. Alla fine arriva la vittoria di misura per Fonseca che torna alla vittoria in campionato riportandosi a -2 dalla Juventus. Resta inchiodato a quota 15 il Verona ad una sola lunghezza di vantaggio dalla zona retrocessione.