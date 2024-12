Diretta Torino-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Bologna nel 17° turno del campionato di Serie A. I granata hanno ritrovato la vittoria nella scorsa giornata, in casa dell'Empoli, e stazionano a metà classifica con 19 punti. Il Bologna, invece, ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3 gare di campionato ed è ottavo in graduatoria a quota 25. "Sarà una bella sfida, contro una squadra importante, che ha nel pressing una delle sue armi migliori. Dovremo stare particolarmente attenti a non commettere degli errori nella prima fase in costruzione. La vittoria con l'Empoli è stata il coronamento di settimane di lavoro, in cui i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati sul pezzo, perché quando si attraversano dei lunghi periodi senza vittorie c'è il rischio di perdere un po' di autostima. Ora però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra forte" ha detto il tecnico del Toro Vanoli alla vigilia del match.