Meret salva il Napoli dal Genoa, brivido Balotelli: Conte, primato e paura

Genoa-Napoli, la partita

Gli ospiti non perdono tempo e in 20 minuti indirizzano la partita. L'asse Neres-Anguissa sblocca il parziale al 15': cross perfetto dalla destra con il centrocampista camerunese che sovrasta Frendrup nell'area piccola battendo il portiere con un colpo di testa confermato anche dal Var. Otto minuti dopo, sempre su palla aerea, arriva il raddoppio partenopeo: calcio di punizione di Lobotka e tocco "sporco" di Rrahmani che beffa Leali. Al 35' arriva anche il tris con McTominay che corregge di potenza in porta il tiro di Politano ma la rete viene annullata per fuorigioco proprio del giocatore italiano ad inizio azione sul lancio di Di Lorenzo.

I padroni di casa però iniziano la ripresa più aggressivi e al 50' riaprono l'incontro: cavalcata sulla sinistra di Vitinha, palla nel cuore dell'area dove Pinamonti stoppa e di destro batte Meret. Padroni di casa che non lasciano giocare gli avversari arrivando sempre per primi sui palloni vaganti e al 64' superba parata in tuffo di Meret sul colpo di testa di Badelj. Al 73' Conte manda in campo Kvaratskhelia per aiutare la squadra nel palleggio mentre all'83' Vieira manda in campo Balotelli per Miretti e a momenti l'ex Inter sfiora due volte la rete del 2-2: prima con una deviazione di ginocchio all'interno dell'area piccola dove Meret si supera (con l'aiuto anche del palo) e poi al 90' con un insidioso tiro da fuori area dove il portiere del Napoli mette in angolo. Negli ultimi 2 minuti il Napoli non concede nulla e porta a casa i 3 punti.