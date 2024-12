Diretta Monza-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Conquistati i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Empoli, grazie al netto 4-0 sul Cagliari, la Juve vuole tornare al successo anche in campionato e alle ore 20.45 fa visita al Monza all'U-Power Stadium nella sfida valida per la 17ª giornata. I bianconeri sono ancora imbattuti in Serie A ma hanno centrato dieci pareggi in sedici incontri, gli ultimi quattro consecutivi. La formazione di Thiago Motta chiuderà poi il suo 2024 con la sfida in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Stasera, intanto, la Signora si troverà di fronte il fanalino di coda. I brianzoli di Alessandro Nesta, reduci dalle sconfitte per 2-1 contro Udinese e Lecce, stanno facendo parecchia fatica e fin qui hanno vinto una sola volta, lo scorso 21 ottobre: 3-0 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Dopodiché i biancorossi hanno messo insieme sette pareggi e ben otto ko.