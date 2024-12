Diretta Roma-Parma ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - L’avvicinamento a Roma-Parma non è stato dei più facili, eppure Claudio Ranieri ha provato a blindare il gruppo per restare concentrato sul campo. L’obiettivo è chiudere il 2024 con sei punti, tre da conquistare questo pomeriggio all’Olimpico e poi altrettanti il 29 dicembre a San Siro contro il Milan, affinché lo scivolone di Como possa etichettarsi come un semplice incidente di percorso e nulla di più. Come detto, però, le gatte da pelare sono diverse, a cominciare da Lorenzo Pellegrini che, nonostante i pochi minuti giocati in Coppa Italia contro la Sampdoria, ha tagliato quota 300 presenze in giallorosso, diventando il 17° giocatore con il maggior numero di partite nel club.

Ma l’umore non è certo quello di chi ha voglia di festeggiare perché al gol con il Braga non è seguita la crescita che Ranieri, il calciatore stesso, e i tifosi si auguravano. Per questo anche oggi il rischio è quello che cominci dalla panchina. Non mancano poi anche alcune voci di calciomercato che metterebbero in discussione la sua permanenza, non tanto a gennaio, come nel caso di Paulo Dybala, quanto a giugno.

Tempo al tempo, intanto Ranieri e dirigenza devono gestire anche il caso intorno alla Joya, cercato insistentemente dal Galatasaray. Nessuno a Trigoria si nasconde dietro la possibilità che l’argentino possa andare via già nelle prossime settimane, ma nel frattempo il tecnico giallorosso ha bisogno di lui in campo e così contro il Parma toccherà all'ex Juve insieme a Dovbyk.