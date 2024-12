Zampano e Sverko lanciano il Venezia: al Cagliari non basta Pavoletti

Il Venezia torna alla vittoria e lo fa nello scontro diretto per la zona retrocessione contro il Cagliari col punteggio di 2-1. Lagunari che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Zampano su assist di Oristanio al minuto 38. Nella ripresa arriva anche il raddoppio grazie a Sverko che conclude a rete dopo un'azione personale. Al Cagliari non basta la firma di Pavoletti al minuto 76 su cross di Augello. In classifica, la squadra di Di Francesco abbandona l'ultimo posto e sale a quota 13 punti mentre il Cagliari resta terzultimo a quota 14.

Venezia-Cagliari 2-1, il commento

Primo scorcio di gara molto attento da parte di entrambe le formazioni, che si fronteggiano in maniera inizialmente molto equilibrata. Ci prova al 20' il Cagliari, con Gaetano che partendo da destra trova la luce per il mancina che termina però largo. Alla mezzora ancora sardi pericolosi, sulla punizione di Augello per la deviazione di Mina, parata da Stankovic addirittura con la testa. Primo tempo quasi alla sua conclusione, quando il Venezia riesce a trovare la rete del vantaggio: sprint di Oristanio sulla sinistra e pallone perfetto per il tap-in di Zampano, sul quale nulla può Sherri. Si va all'intervallo con i lagunari avanti ma una partita ancora naturalmente aperta.

Anche in avvio di ripresa gli uomini di Di Francesco mostrano un buon approccio, mentre il Cagliari appare ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo aver subito lo svantaggio. Sempre Oristanio tra i più pericolosi, come dimostrato al minuto 62, insaccando il potenziale 2-0 con un bel pallonetto, vincente ma viziato da una posizione di offside precedente da parte di Pohjanpalo. Raddoppio veneto che si farà attendere però solo per altri cinque minuti, con Sverko che si rende protagonista dello slalom solitario in seguito al quale entra in area di rigore e in caduta riesce ad indirizzare il pallone quanto basta per battere Sherri. Partita che il Venezia sembrerebbe ben controllare, quando al 76' arriva la reazione sarda, con la deviazione aerea di Pavoletti, che appena entrato mette in rete il cross di Augello.