De Ketelaere top player Atalanta, il sogno Scudetto continua: Natale in vetta

Sono sempre più impressionanti i numeri dell'Atalanta. Sonfitto l'Empoli di D'Aversa nella sfida valida per la 17ª giornata di campionato con il finale di 3-2, gli uomini di Gasperini conquistano l'11ª vittoria consecutiva in Serie A, che si aggiunge inoltre al successo in Coppa Italia contro il Cesena. La Dea consolida dunque il primato in classifica, con 40 punti e un distacco 2 lunghezze dal Napoli di Conte, uscito vincitore dalla trasferta di Genova. Il calendario ha ora in programma l'ultima sfida del 2024 contro la Lazio in programma il 28 dicembre allo stadio Olimpico. Poi, sarà il momento di scendere in campo in Arabia Saudita per le semifinali di Supercoppa Italiana, titolo conteso da Juve, Inter e Milan. Lookman e compagni daranno il via alla competizione con il match inaugurale del 2 gennaio contro i nerazzurri.