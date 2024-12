Con Nico è un'altra Juve, ma che fatica battere il Monza ultimo in classifica

Dopo quattro pareggi consecutivi la Juventus torna ad assaporare la vittoria in campionato, faticosamente, battendo il Monza ultimo in classifica e restando agganciata al treno delle posizioni che contano . Un 2-1 maturato tutto nel primo tempo, con i gol di McKennie e di Nico Gonzalez intervallati dal provvisorio pari di Birindelli, figlio dell'indimenticato esterno destro della Juve vincente di tanti anni fa . Di buono i tre punti e gli sprazzi del gioco e della forza che può sprigionare questo gruppo al suo meglio, d'altro canto un altro infortunio e il troppo spazio concesso a qualsiasi avversaria, fosse anche il fanalino di coda. Ma farsi il Natale con due trionfi consecutivi, contando anche la Coppa Italia, è davvero da considerare un momento d'oro visto quanto passato negli ultimi 40 giorni dalla truppa Motta.

McKennie scappa, Birindelli lo riprende

Si parte con Yildiz che per poco non trova un gol rocambolesco rimpallando un rinvio di D'Ambrosio. Poi si vede Nico Gonzalez, rasoiata di sinistro debole. Cresce l'intesa con Vlahovic tra veli e tacchi. Monza vivo, risponde Caprari di poco fuori ma la Juve cinque stelle affonda il colpo: due corner, il primo con Turati a fare il miracolo su Nico e il secondo a piegarsi alla stoccata di McKennie sottomisura. Gol e vantaggio che, come ormai è (cattiva) abitudine, i bianconeri non riescono a difendere: pochi minuti dopo sul cross di Carboni è Birindelli a farsi trovare libero in area - di Kalulu l'errore, spedisce McKennie centrale ma poi si dimentica dell'esterno avversario - e a concludere al volo alle spalle di Di Gregorio. E per Motta tutto da rifare.

Nico ci ha preso gusto, Juve avanti all'intervallo

L'equilibrio ripristinato lascia la partita apertissima: Di Gregorio risolve un retropassaggio pericoloso di Kalulu, Pablo Marì neutralizza un contropiede Juve mal gestito da Vlahovic. Sale in cattedra Conceicao con un paio di giocate, la Juve continua a premere sull'acceleratore e trova il secondo vantaggio poco prima dell'intervallo: Chico per Savona, rientro e cross di sinistro, McKennie rimette dentro e uno stop mancato di Locatelli - tenuto in gioco da Pedro Pereira - diventa l'assist perfetto per Nico Gonzalez, secondo gol in due partite dopo il lob dybalesco a chiudere il poker al Cagliari in Coppa Italia.