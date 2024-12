La Fiorentina crolla al Franchi: Kean non basta a Palladino, rimonta Udinese!

Fiorentina-Udinese 1-2, la cronaca

Quattro minuti di gioco e subito l'episodio che cambia il risultato del match: Sottil viene steso in area da Kristensen ma Marcenaro fa proseguire. Anzi, ammonisce Sottil per proteste dopo che ha chiesto in maniera molto decisa il calcio di rigore. Dopo alcuni minuti, l'arbitro Marcenaro viene richiamato dal Var e lì la decisione di decretare il calcio di rigore per la Fiorentina, poi realizzato da Kean. Dopo il gol la Fiorentina abbassa il baricentro, cercando di colpire soprattutto con ripartenze veloci. Dall'altra parte l'Udinese prova a trovare il gol del pareggio ma non riesce a impensierire più di tanto la difesa viola. La Fiorentina inizia la ripresa un po' troppo molle e l'Udinese ne approfitta subito al 49' quando capitan Ranieri sbaglia completamente un appoggio in area con la palla che termina a Lucca che non perde l'occasione per battere De Gea. Un minuto dopo l'attaccante dell'Udinese va vicino al raddoppio con una rovesciata in area viola, su azione da calcio d'angolo, per fortuna della Fiorentina la palla si stampa sul palo. Al 57' l'Udinese ribalta il risultato: palla sulla destra per il capitano Thauvin che punta Gosens, si accentra e trova l'angolo basso alla destra di De Gea. Un bel gol. Al 61' Palladino cerca di cambiare qualcosa inserendo Mandragora e Gudmundsson per Adli e Beltran. Al 69' la Fiorentina ha la possibilità di arrivare al pareggio: Cataldi recupera palla sulla trequarti, palla centrale a Kean al limite dell'area che cerca di piazzarla sul secondo palo ma il pallone scheggia la parte esterna del lego e termina sul fondo. AL 74' incredibile, poi, l'errore a porta vuota dello stesso Kean (liberato da un bel colpo di testa in area di Kouame) ma al momento di toccare dentro la porta sguarnita l'attaccante viola ha perso l'attimo cercando di evitare di colpire col corpo il palo in pieno. All'88' ci prova anche Ikoné calcia a botta sicura da dentro l'area: stavolta Sava fa un grande intervento.