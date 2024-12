Marcus Thuram, super gol e messaggio a Khephren in tribuna: "Hai visto?"

Inter-Como: Thuram, Marcus e il gesto a Kephren

Triplice fischio, l'Inter vince con il Como e si porta a -3 dall'Atalanta capolista con una gara ancora da recuperare. Saluti ed esultanza finale, ma ad un certo punto le telecamere inquadrano Marcus cercare qualcuno in tribuna: l'attaccante nerazzurro stava cercando Khephren. Una volta visto suo fratello, il gesto con il braccio ad indicare la potenza del suo tiro, come a dire: "Hai visto che gol che ho fatto?". D'altronde i due hanno un bellissimo rapporto che va ovviamente al di là della rivalità tra i due club di appartenenza, come mostrato in più occasioni.