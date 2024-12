Maignan, cori razzisti in Verona-Milan: la richiesta del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo, nuove indagini per Verona-Milan

Attraverso il comunicato ufficiale pubblicato nella giornata odierna, il Giudice Sportivo ha richiesto un’ulteriore relazione in merito ai cori razzisti subiti da Mike Maignan in Verona-Milan per individuare con certezza i responsabili. Questo l’annuncio: “Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori di discriminazione razziale, allo stato della procedura dell'individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera”.

