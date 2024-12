Diretta Lazio-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Lazio e Atalanta si affrontano all'Olimpico nell’incontro valido per la 18ª giornata di campionato. A Roma, gli uomini di Baroni sfidano la capolista in un match che mette in palio punti pesanti su entrambi i fronti in gioco: Champions e scudetto. I padroni di casa si presentano all’appuntamento con 34 punti e un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare. A voler condurre un’autopsia su questa prima metà di stagione dei biancocelesti, si potrebbe dedurre senza troppe riserve che il ko con il Parma e il testacoda contro l’inter siano quasi da considerarsi come casi isolati che non hanno compromesso la reputazione di una squadra che in Europa League mantiene il comando della classifica. La stessa Europa League che la Dea, una volta conquistata, ha inteso non come un traguardo ma piuttosto come una griglia di partenza verso il coronamento di un altro sogno che impazza per le strade di Bergamo: vincere il campionato. La formazione di Gasperini vanta 40 punti in classifica che derivano da 1 pareggio, 3 sconfitte e 13 vittorie, di cui 11 consecutive. Un primato questo che contiene anche risultati sudati come le ultime due uscite contro Cagliari (1-0) ed Empoli (3-2 in rimonta). Insomma, Lazio e Atalanta hanno tanto da contendersi e ancor di più da esprimere sul terreno di gioco. Alla luce di questo, Baroni dovrebbe ritenersi un superstite in caso di pareggio, ma è più opportuno immaginare come 1 punto a testa starebbe stretto a entrambe le formazioni.