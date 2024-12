Diretta Cagliari-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter scende in campo a Cagliari nell'incontro valido per la 18ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci da 4 vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiunge il successo in Coppa Italia contro l'Udinese. La classifica riporta 37 punti e una gara da recuperare. Vincere contro la formazione di Nicola significherebbe mantenersi in quota scudetto - guardando con un occhio al risultato di Lazio-Atalanta - e chiudere al meglio il 2024. L'anno nuovo vedrà la formazione di Inzaghi impegnata nella spedizione saudita di Supercoppa, con la prima semifinale in programma il 2 gennaio contro gli uomini di Gasperini. Alla Unipol Domus, Thuram e compagni affronteranno una squadra che fatica a prendere le distanze dalla zona retrocessione. I sardi, terzultimi, provengono infatti da 3 sconfitte consecutive: l'ultima contro con il Venezia.