Diretta Empoli-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Empoli ospita il Genoa nell'incontro valido per la 18ª giornata di Serie A. La formazione di D'Aversa, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Atalanta e Torino, si presenta all'appuntamento con 19 punti che valgono l'11º posto in classifica. Gli uomini di Vieira distano invece 3 lunghezze, e lo scorso impegno di campionato sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Napoli. La gara del Castellani chiude dunque il 2024 per entrambe le squadre, il calendario ha poi in programma le trasferte di Venezia per i toscani e di Lecce per i liguri, in programma rispettivamente il 4 e 5 gennaio.