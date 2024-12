Diretta Parma-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il "nuovo" Monza di Salvatore Bocchetti esordisce a Parma, in uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare. È subito una prova importante per il tecnico napoletano che, dopo aver preso il posto di Alessandro Nesta a ridosso di Natale, alle 15 scende in campo con la sua squadra in casa dei ducali, nella sfida che mette di fronte le due peggiori squadre per rendimento delle ultime 5 giornate. "Salvezza? Non voglio paragonare il mio Verona a Monza, qui ci sono tutti i presupposti per l'impresa e anche qualcosa di più. Qui c'è molta voglia di fare. Non ho ancora deciso, ma ho parlato con qualche giocatore e mi sono fatto un'idea. A Parma voglio una squadra tosta, pronta a vendere la pelle", ha dichiarato Bocchetti nella conferenza stampa di presentazione.