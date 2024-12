Miretti entra e illumina: il Genoa sbanca Empoli. Monza beffato al 97'

Si alza il sipario sul 18° turno di Serie A con le vittorie preziose in chiave salvezza di Genoa e Parma contro Empoli e Monza. Al Castellani partenza grintosa dei padroni di casa che sfiorano il gol dopo 2' con Gyasi che scappa alle spalle della difesa, supera Leali non riuscendo a trovare lo specchio della porta da posizione defilata. Prima dell'intervallo è Cacace ad accarezzare il possibile vantaggio empolese con il palo a dirgli di no. A 30 secondi dall'inizio della ripresa passano gli ospiti: palla contesa in area che Badelj risolve con un destro in spaccata che sorprende Vasquez. L'Empoli ha subito l'occasione per riscattarsi con un calcio di rigore, ma Esposito si fa ipnotizzare da Leali che tiene il Grifone avanti. Il Genoa torna a spingere con Miretti che brucia il palo con un destro dal limite, poi l'ex Juve pesca Ekuban in area di rigore e per l'attaccante rossoblù è tutto facile per realizzare il 2-0. Al 75' Sebastiano Esposito la butta dentro di testa, dimezzando lo svantaggio e cercando di farsi perdonare l'errore dal dischetto, ma nel finale gli uomini di D'Aversa non riescono ad acciuffare il pari facendosi raggiungere in classifica dalla formazione di Vieira.