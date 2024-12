L'Atalanta non cade, Gasp in vetta con i cambi: Lazio ripresa sul finale

Lazio e Atalanta pareggiano allo stadio Olimpico nella sfida terminata col punteggio di 1-1. Primo tempo dominato dai biancocelesti che prendono un palo con Guendouzi prima di trovare la rete del vantaggio di Dele-Bashiru imbeccato alla perfezione da Rovella. Nel secondo tempo, la Dea prova a reagire ma è la squadra di Baroni a sfiorare in più occasioni il raddoppio. Nel finale arriva la beffa per la Lazio con la squadra di Gasperini che trova il pari grazie a Brescianini appena entrato. In classifica, la Dea sale a 41 punti ma perde due lunghezze sull' Inter inseguitrice ; la Lazio sale a quota 35 e solidifica il suo quarto posto.

Lazio-Atalanta 1-1, la cronaca

Tante le occasioni, la prima all'11': Carnesecchi dice no a Castellanos due volte nella stessa azione, poi è Guendouzi a calciare dalla distanza ma la traversa nega al francese la gioia del gol. Al 27' arriva l'1-0: Rovella premia l'inserimento di Dele-Bashiru che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia. All'intervallo Gasperini spende un doppio cambio: fuori Hien (ammonito) e Zappacosta, dentro Kossounou e Cuadrado. E' l'ex Juventus al 53' ad avere la palla dell'1-1, ma il suo colpo di testa sul cross di Bellanova finisce sull'esterno della rete. Al 61' servono invece le unghie di Provedel per deviare in angolo il tiro di destro di Lookman. Al 65' scocca l'ora del fischiatissimo Zaniolo, che prende il posto di uno spento De Ketelaere. L'occasione più nitida però ce l'ha Lookman che sugli sviluppi di un cross da angolo calcia da un metro, ma trova il salvataggio sulla linea di Pellegrini. L'1-1 è rimandato all'88': Zaniolo imbuca per Lookman che coglie di sorpresa la difesa biancoceleste e serve al neo entrato Brescianini la palla da appoggiare in rete. Un punto a testa prima di un 2025 che si apre con la stracittadina per la Lazio e la Supercoppa Italiana per l'Atalanta.