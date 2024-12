Diretta Milan-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Claudio Ranieri e Paulo Fonseca più che mai protagonisti nella sfida tra le grandi deluse del campionato in scena a San Siro. Ma se il mister giallorosso è saldamente in sella alla Roma nella sua doppia veste di allenatore e dirigente, quello del Milan affronta l’ennesimo esame contro la squadra che nel 2019 lo ha portato in Italia e con cui ha centrato una semifinale di Europa League. "Tornare qui in Italia e giocare contro la Roma è speciale per me. Ho amici lì, ma quando entrerò in campo per giocare sarà come tutte le altre squadre e avrò voglia di vincere. La Roma è un gran club, una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto" ha detto Fonseca alla vigilia del match.