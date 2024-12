Diretta Napoli-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - L'occasione per tornare su arriva oggi, ore 15 stadio Maradona, dove il botteghino registrerà un altro sold out per spingere il Napoli di nuovo in vetta, con l’Atalanta. In caso di vittoria dei partenopei, Antonio Conte chiuderebbe l’anno solare al top in campionato. Ovviamente il Napoli dovrà continuare nel trend che lo vede trionfare contro le formazioni di fascia B (dopo il ko di Verona, conquistati 24 punti su 24 nelle 8 gare disputate contro le “piccole”) e puntare a battere il Venezia reduce da tre risultati positivi di fila, compreso il pareggio a Torino (2-2) contro una Juventus che aveva evitato il ko nell’overtime su rigore. Una ragione in più per affrontare la squadra di Di Francesco in maniera accorta. Il Venezia ha trascorso un Natale sereno grazie alla vittoria maturata nello scontro salvezza con il Cagliari, ma la visita al Napoli arriva subito a scomodare ansie e timori. Al Maradona si presenta una squadra rafforzata nell’orgoglio e nello spirito, ma non sarà facile uscire indenne dalla battaglia.