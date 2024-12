Diretta Udinese-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino è impegnato in casa dell'Udinese nel 18° turno di Serie A. I granata stazionano a metà classifica con 19 punti e vengono dal ko casalingo con il Bologna dopo un pareggio e una vittoria. L'Udinese, invece, ha vinto due volte nelle ultime tre giornate e ha collezionato 23 punti in 17 incontri. "Se mi chiedete quanto vale la gara di Udine da 1 a 10, rispondo 11: contro i friulani e poi contro il Parma ci saranno in palio punti molto importanti. Quando parlavo di salvezza mi ridevate in faccia, ma evidentemente non sono stupido e ho fatto vedere ai ragazzi le differenze nei numeri delle prime sette giornate e delle ultime dieci: è solo guardando la realtà che la puoi capire, tutti dobbiamo mettere davanti il Toro" ha dichiarato Paolo Vanoli alla vigilia della trasferta al Bluenergy Stadium.