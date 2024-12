Dalla Juve all’Inter, i prati dei campi di Serie A nascono in provincia di Rovigo

Il tiro a giro di Yildiz , la velocità e precisione di Lookman , il dinamismo e l’agilità di Lautaro Martinez : oltre alla tecnica e agli allentamenti, il manto erboso dei campi di allenamento e degli stadi gioca un ruolo importantissimo nella riuscita di un passaggio o di una punizione. I “tecnici” dei prati di tantissimi squadre di Serie A fra cui Juventus , Inter , Atalanta , Milan e Udinese si trovano a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, dove la Delta Prati produce manti erbosi in zolla destinati a essere calpestati dai tacchetti dei grandi protagonisti del campionato di calcio italiano.

Le parole di Davide Tessarin

L’azienda gestita dai fratelli Tessarin, si trova in una delle rarissime zone europee preidisposte alla produzione di manti erbosi: il Polesine infatti, viste le sue condizioni climatiche e l’ampiezza dei terreni, si presta in maniera eccelsa a sfruttare al massimo la vocazione per la produzione di prati a uso sportivo ai massimi livelli.

“Quest’anno abbiamo festeggiato i venti anni di attività - ha dichiarato Davide Tessarin -; il nostro impegno è quello di migliorarci costantemente per fornire alle squadre di calcio e non solo, manti erbosi da Serie A".