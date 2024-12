Milan, altra frenata con la Roma: Fonseca espulso e al capolinea. Conceicao!

Termina in parità la sfida tra Milan e Roma valida per la 18ª giornata di Serie A. A San Siro vanno a segno Reijnders (16’) per i padroni di casa e Dybala (23') per la squadra ospite. Le formazioni di Fonseca e Ranieri raccolgono un punto che poco agevola le rispettive classifiche. I rossoneri rientrano con 27 punti, mancando inoltre l’occasione di sorpassare il Bologna - che il 30 dicembre ospiterà il Verona - al 7º posto. I giallorossi raggiungono invece il Torino - reduce dal pareggio con l’Udinese - a quota 20 punti. L’agenda del 2025 vede ora Leao e compagni impegnati nella semifinale saudita di Supercoppa Italiana contro la Juventus - che allo Stadium ha collezionato l’11º pareggio in Serie A - in programma il 3 gennaio. Il 2024 del Milan termina inoltre sotto una pioggia di fischi e cori contro Gerry Cardinale . Il calendario della Roma prevede invece il ritorno in campo all’Olimpico per il derby di domenica 5.

Il racconto della partita

È della Roma il primo squillo dell'incontro, con Dybala - il cui futuro alla Roma resta un'incognita - che riceve palla da Angelino senza però calciare abbastanza forte da battere Maignan che si oppone con il petto. Il Milan allora reagisce con Reijnders che costringe Svilar a intervenire in due tempi. Una nuova occasione per i giallorossi si presenta poi con il palo colpito da Dovbyk dopo uno scambio al limite con l'ex bianconero. A sbloccare le marcature ci pensa però il numero 14 rossonero, che al 16' finalizza la bella combinazione dei padroni di casa. Pochi minuti dopo, Morata sfiora il raddoppio calciando di poco a lato in seguito al 3 contro 2 portato avanti con Jimenez. Al 23', Dybala riceve l'assist di tacco di Dovbyk e calciando al volo pareggia i conti. I ritmi restano alti su entrambi i fronti e al 43' i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per l'intervento di Pisilli su Reijnders, con Fonseca espulso da Fabbri per proteste. Nella ripresa, il Milan riparte forte e spaventa gli ospiti con un tiro da fuori area di Bennacer respinto dal portiere giallorosso. Non passa molto che l'estremo difensore serbo respinge con un grande intervento la conclusione di Chukwueze. La Roma si ripropone in avanti, ma senza impensierire Maignan. Nel finale, altri brividi con Shomurodov che colpisce la traversa con un colpo di testa e l'uno contro uno col portiere fallito da Pellegrini: 1-1 al triplice fischio.

Esonero Fonseca: c'è Conceicao

La società rossonera ha raggiunto un accordo di massima con Sergio Conceicao, che subentrerebbe in caso di esonero di Paulo Fonseca. L'ex tecnico del Porto è pronto a firmare un contratto con scadenza fissata al 2026, raggiungendo così in Italia il figlio Francisco in forza alla Juve.